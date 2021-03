Giustizia: Bernini (FI), bene sì Camera a presunzione innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sì della Camera, a larghissima maggioranza, all’emendamento che recepisce la direttiva europea sulla presunzione di innocenza è un passo avanti significativo nel solco della civiltà giuridica. Ne diamo volentieri atto alla ministra Cartabia e alla sua capacità di mediazione su una questione così inopinatamente divisiva. Ora l’auspicio è che questa stessa larghissima maggioranza tenga d’ora in poi comportamenti coerenti con la direttiva comunitaria, ma prima di tutto con la nostra Costituzione, archiviando la lunga stagione degli avvisi garanzia utilizzati come arma impropria per la lotta politica attraverso la gogna mediatica". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (com)