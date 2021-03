© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran prendono parte alla conferenza stampa online di annuncio e presentazione del masterplan vincitore del concorso internazionale per la rigenerazione dello Scalo di Porta Romana.Diretta streaming (ore 11.30)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato interviene al webinar su "incidentalità sulla rete stradale principale di Regione Lombardia". Nel corso dell'incontro viene presentato il quaderno del Centro Regionale Lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale.Diretta streaming (ore 10.00)Conferenza stampa al termine della visita in Lombardia del Generale Francesco Paolo Figliuolo (Commissario straordinario all'emergenza Covid) e di Fabrizio Curcio (Capo dipartimento della Protezione Civile). Sono presenti il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e Guido Bertolaso (Coordinatore campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia).MiCo Milano Congressi, ingresso Gate 5 (viale Scarampo, angolo viale Teodorico) (ore 12.30)VARIEConferenza stampa del Corecom Lombardia per la presentazione del "Libro bianco su media e minori, l’educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus". Partecipano: Marianna Sala, Presidente Corecom Lombardia; Piermarco Aroldi, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università Cattolica di Milano; Mario Morcellini, direttore Advanced School in Communication, Unitelma Sapienza; Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica e coordinatore del Centro di ricerca in Information Society Law, Università degli Studi di MilanoDiretta streaming (ore 9.00)Spegnimento del forno del termovalorizzatore di Core. Sono presenti Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni; Angelo Rocchi, Sindaco di Cologno Monzese; Paolo Micheli, Sindaco di Segrate; Ivonne Cosciotti, Sindaco di Pioltello; Luigi Gianantonio Magistro, Sindaco di Cormano; Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo e il presidente e ad di Gruppo CAP Alessandro Russo.Core, via Daniele Manin, 181 Sesto San Giovanni/MI (ore 10.00)Varese e Malnate insieme per il progetto Percorsi Sostenibili in Comune: Presentazione dell'e-book che racchiude i materiali didattici per la promozione della mobilità sostenibile. ono presenti Dino De Simone, assessore all'Ambiente del Comune di Varese, Irene Bellifemine, sindaco di Malnate, Tania Furini, consulente tecnica per l'e-bookdiretta streaming (ore 11.00)Estrazione di 270 metri di ghiaccio dal Ghiacciaio del Mandrone, sul massiccio dell’Adamello.Diretta streaming dalla sede della Comunità Montana Valle Camonica a Breno/Bs. (ore 11.00)(Rem)