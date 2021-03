Iraq: Borrell a coalizione anti-Daesh, riaffermato impegno Ue per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha ringraziato il segretario di Stato, Antony Blinken, e il vice premier e ministro degli esteri belga Sophie Wilmes, per la convocazione della Coalizione globale anti Daesh. Nell'incontro Borrell ha riaffermato "l'impegno dell'Unione europea per gli sforzi di stabilizzazione regionale e il sostegno alla riforma interna del governo iracheno". "Restiamo vigili e uniti nella lotta contro Daesh per ottenere una sconfitta completa e duratura", ha scritto su Twitter. (Beb)