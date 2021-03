Vaccino: Siclari (FI), bene somministrazioni in farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del governo di seguire le indicazioni di Forza Italia per consentire le vaccinazioni anche nelle farmacie va nel segno di ottimizzare al meglio la campagna vaccinale offrendo alla cittadinanza una comoda opzione di prossimità. Il rapporto fiduciario e continuo che ogni italiano ha con la farmacia e con i professionisti che vi lavorano aumenterà la propensione e la disponibilità alla vaccinazione, semplificando notevolmente le procedure". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco Siclari. (com)