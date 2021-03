Covid: Breton, per raggiungere immunità collettiva necessaria organizzazione degli Stati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere l'immunità collettiva da coronavirus nell'Unione europea è necessario che gli Stati membri "si organizzino molto velocemente per aumentare in modo significativo la capacità vaccinale" e questo non spetta alla Commissione europea. Lo ha detto il commissario europeo incaricato dei vaccini, Thierry Breton, intervenendo al Senato francese. Breton nei giorni scorsi ha più volte indicato il 14 luglio come data in cui l'Unione europea raggiungerà l'immunità di gregge. Il commissario ha ricordato che a luglio in Europa saranno state consegnate 420 milioni di dosi. "È quello che ci aspettiamo ed è quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere il 60-70 per cento di copertura vaccinale della popolazione europea, quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere l'immunità collettiva", ha spiegato Breton.(Frp)