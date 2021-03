Giustizia: M5s, recepimento secco direttiva su presunzione d'innocenza ribadisce principio garantito da Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle della commissione Giustizia della Camera osservano: "Il recepimento secco della direttiva europea sul rafforzamento di alcuni aspetti della 'presunzione di innocenza' è frutto di un accordo di maggioranza per ribadire un principio caposaldo del nostro sistema giuridico, garantito dall'articolo 27 della Carta Costituzionale, tanto è vero che l'Italia non è sotto infrazione per il mancato recepimento della direttiva. La Legge di delegazione europea - continuano i parlamentari in una nota - non deve diventare terreno di scontro e di strumentalizzazioni bensì occasione per l'adeguamento del nostro ordinamento all'Europa. Con l'emendamento di recepimento, senza forzature, abbiamo disinnescato tentativi di inserire, sotto le mentite spoglie della direttiva, norme che impedirebbero ai cittadini di avere una corretta informazione sulle inchieste in corso". La nota prosegue: "Come Movimento cinque stelle ribadiamo che saremo sempre impegnati per garantire i pieni diritti costituzionali e auspichiamo che la Legge di delegazione europea concluda velocemente il suo iter anche al Senato per scongiurare l'apertura, a danno del Paese, di gravose procedure di infrazione". (Com)