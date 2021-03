Rifiuti: Calenda (Azione), Rocca Cencia va chiusa ma da Campidoglio no alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi cinque anni di amministrazione grillina "ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il paradosso del Campidoglio che stoppa le richieste di Ama di proseguire l'attività di pre-trattamento nel Tmb di Rocca Cencia, rappresenta un punto di non ritorno". Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma. "Il tema dei rifiuti - aggiunge - fondamentale per il funzionamento di una grande metropoli come Roma, viene quotidianamente trattato con superficialità e miopia politica". "La notizia di oggi è che il Comune di Roma vuole chiudere il Tmb di Rocca Cencia senza avere però una soluzione alternativa, rischiando di mettere in ginocchio la città, provocando l'ennesima crisi dei rifiuti. Noi invece abbiamo una soluzione chiara nei tempi e nelle modalità per la chiusura del Tmb, contenuta nel piano rifiuti presentato ieri", conclude Calenda. (Com)