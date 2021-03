Germania: Cdu, Laschet delinea programma per elezioni Bundestag 26 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha annunciato i punti principali del programma del partito per le elezioni del Bundestag, che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. In particolare, si tratta di superamento della pandemia di Covid-19, modernizzazione digitale della pubblica amministrazione, protezione del clima attraverso l'innovazione, mantenimento della coesione sociale e Ue. Come riferisce il settimanale “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Laschet la Germania dovrebbe diventare “la terra di coloro che fanno”. In tale prospettiva, si devono “aprire opportunità: questa è la repubblica che sogno”, ha evidenziato il presidente della Cdu, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Per Laschet, la Germania deve quindi sperimentare “un decennio di modernizzazione”, non può “tirare avanti”. Lo Stato e l'amministrazione devono diventare più digitali, più veloci, più snelli, più flessibili ed efficienti. La burocrazia deve essere ridotta. Laschet ha sottolineato: “Possiamo cambiare, negli ultimi anni ci siamo sentiti troppo a nostro agio”. La crisi attuale deve essere sfruttata al fine di far avanzare la Germania come “un Paese rafforzato, unito e rinnovato dopo la pandemia”. (segue) (Geb)