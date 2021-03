Germania: Cdu, Laschet delinea programma per elezioni Bundestag 26 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo all'energia, la Cdu punta sullo sviluppo dell'idrogeno verde. In termini di politica estera, secondo Laschet, l'Europa deve parlare con una sola voce in futuro, perché “soltanto allora saremo notati nel mondo”. Il presidente della Cdu ha quindi dichiarato che la Cdu intende opporsi ai nazionalisti e a chi divide l'Ue. Al riguardo, Laschet ha affermato: “Non lasceremo che la nostra Europa venga distrutta, combatteremo per più Europa perché questa è l'unica cosa nell'interesse della Germania”. Il primo ministro del Nordreno-Vestfalia ha poi osservato che le incertezze globali, le preoccupazioni per il futuro e il rapido cambiamento tecnologico hanno portato a una polarizzazione della società in Germania. Tuttavia, “la tolleranza e la diversità di opinioni sono prerequisiti per la modernizzazione”. (Geb)