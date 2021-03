Covid: Iss, in Italia variante inglese all’86,7 per cento, brasiliana al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia al 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 era del 86,7 per cento, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3 per cento e il 100 per cento. Per quella brasiliana la prevalenza era del 4,0 per cento (0 per cento-32,0 per cento), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5 per cento. La stima - riferisce una nota - viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante inglese del 37 per cento. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 17 marzo. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/Ppaa in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e se possibile per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine le 21 Regioni/Ppaa e complessivamente 126 laboratori. (segue) (Com)