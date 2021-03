Covid: Iss, in Italia variante inglese all’86,7 per cento, brasiliana al 4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste le principali riflessioni emerse dalla survey: la rilevazione della variante lineage B.1.1.7 (la cosiddetta inglese) nella totalità delle Regioni/Ppaa partecipanti è indicativa di una sua ampia diffusione sul territorio nazionale; la prevalenza nazionale della variante lineage B.1.1.7 stimata nella indagine rapida precedente del 18 febbraio pari a 54 per cento è ora pari a 86,7 per cento; la variante lineage P.1 (la cosiddetta brasiliana) ha mantenuto una prevalenza pari al 4 per cento (nella precedente era pari a 4,3 per cento); ma nell’indagine precedente era stata segnalata in Umbria, Toscana e Lazio, nell’indagine del 18 marzo anche in Emilia-Romagna e in diminuzione nel numero totale in Umbria e in aumento, invece, nel Lazio; al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus Sars-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi. (Com)