Congo-Kinshasa: Cpi conferma condanna per l'ex signore della guerra Ntaganda

- La Corte penale internazionale (Cpi) ha confermato la condanna a 30 anni per crimini di guerra contro il leader dei ribelli congolesi, Bosco Ntaganda. L'ex signore della guerra - soprannominato "Terminator" - aveva fatto appello contro la sua condanna a 30 anni di carcere inflittagli nel 2019. Ntaganda è stato dichiarato colpevole per 18 capi di imputazione, tra cui omicidio, stupro e uso di bambini soldato ed è stata la prima persona ad essere condannata dal tribunale per schiavitù sessuale. Le accuse riguardano crimini commessi nella regione dell'Ituri, nell’est della Rdc, fra il 2002 e il 2003. I pubblici ministeri avevano chiesto ai giudici di considerare una sentenza ancora più dura. Ex vice capo di Stato maggiore e comandante delle operazioni della Forza per la liberazione del Congo (Fplc), è accusato di aver svolto un ruolo centrale nella pianificazione delle operazioni dell'Unione dei patrioti congolesi (Upc) e della sua ala armata, le Forze patriottiche per la libertà del Congo. Il processo nei suoi confronti è iniziato nel 2015.(Res)