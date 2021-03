Lombardia: Milano wine week, assessore Rolfi, edizione 2021 innovativa, evento per rilancio del comparto ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione è stata l'unico grande evento dedicato al vino andato in scena in Italia nel 2020 superando le difficoltà del periodo critico. "Un evento - annuncia Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - che porterà un'ondata di innovazioni per fornire insights e analisi utili al mercato sfruttando il sistema Milano degli incontri d'affari tra espositori e compratori, integrando il consumatore finale, il territorio e le persone per rilanciare l'economia, con un approccio fortemente innovativo basato sull'impiego delle nuove tecnologie per l'elaborazione di dati e prospettive per il futuro". Quest'anno la manifestazione propone un palinsesto ricco di appuntamenti. Con momenti dedicati agli operatori di settore in un periodo strategico dell'anno, gli eventi di formazione e networking dedicati a diversi target, e un intenso calendario di attività per consumatori e wine lovers in diverse location di Milano. (segue) (Com)