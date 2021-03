Lombardia: Milano wine week, assessore Rolfi, edizione 2021 innovativa, evento per rilancio del comparto ed economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La struttura della nostra manifestazione - sottolinea Gordini - prevede di fare vivere al pubblico esperienze a Milano e contestualmente in 11 città di 7 Paesi chiave per l'export vinicolo". "Vogliamo essere - ha aggiunto - un laboratorio dove ogni realtà possa mettere in luce i suoi punti di forza e possa parlare al suo target di riferimento. Il vino ha un respiro ampio e trasversale e stiamo lavorando anche con partner di altri settori del Made in Italy interessati a costruire percorsi di promozione congiunti che uniscano le eccellenze italiane a Milano e nel mondo". Dopo l'ottimo risultato ottenuto nel 2020 dalle degustazioni trasmesse in diretta da Milano, nel 2021 il programma internazionale si potenzia e si espande fino a raggiungere 11 città (Montreal, Toronto, New York, Chi-cago, Miami, Londra, Mosca, Shanghai, Shenzen, Tokyo, Hong Kong) in sette mercati chiave per l'export vinicolo (Usa, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone). (segue) (Com)