Lombardia: Milano wine week, assessore Rolfi, edizione 2021 innovativa, evento per rilancio del comparto ed economia (4)

- Momenti di promozione internazionale organizzati nelle location più strategiche di tutto il mondo per fare ripartire in modo innovativo ed efficace la promozione internazionale del vino italiano nelle aree Extra Ue. Per offrire le opportunità commerciali e relazionali di Milano Wine Week a cantine di tutte le dimensioni, Milano Wine Week lancia Wine Business City, in programma il 3 e 4 ottobre, un innovativo evento business di due giorni che consentirà l'incontro tra aziende, operatori del settore Horeca e del retail fisico e digitale in un periodo dell'anno fondamentale. Alla Milano Wine Week sono previste importanti occasioni di formazione per il pubblico come i Wine Pairing, dedicati alla cultura dell'abbinamento cibo-vino, che vedono protagonisti alcuni dei più importanti chef italiani ed occasioni di promozione congiunta tra vino e cibo inseriti nel programma internazionale, con l'obiettivo di comunicare congiuntamente due elementi fondamentali del lifestyle italiano agli operatori di 7 tra i più importanti mercati mondiali. (Com)