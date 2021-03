Difesa: Giappone, la Guardia costiera aggiunge due elicotteri Airbus H225 alla sua flotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flotta di H225 della Guardia costiera giapponese è coperta dal supporto altamente adattivo della HCare Smart full-by-the-hour di Airbus. Questo programma personalizzato di disponibilità della flotta permette all'agenzia nazionale della guardia costiera di concentrarsi sulle sue operazioni di volo, mentre Airbus gestisce i suoi beni. Offrendo il miglior raggio d'azione, velocità, carico utile e affidabilità del settore nella categoria degli elicotteri bimotore da 11 tonnellate, l'Airbus H225 è l'ultimo membro della Famiglia Super Puma di Airbus Helicopters, che ha accumulato nel mondo più di 5,7 milioni di ore di volo con tutte le condizioni atmosferiche. Dotato di strumenti elettronici all'avanguardia e del rinomato autopilota di precisione, l'H225 offre un'eccezionale resistenza e una velocità di crociera elevata, e può essere dotato di vari equipaggiamenti per adattarsi a una varietà di ruoli. Quasi 30 elicotteri della Famiglia Super Puma sono attualmente utilizzati in Giappone da operatori civili e parapubblici e dal Ministero della Difesa giapponese per varie missioni di ricerca e soccorso, VIP, antincendio e trasporto di passeggeri e merci. (Com)