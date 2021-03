Kenya: ricercato sospetto membro di al Shabaab, "in grado di condurre un attacco aereo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di sicurezza del Kenya sono sulle tracce di un cittadino keniota membro di al Shabaab che descrivono come "armato e pericoloso" e che sarebbe in grado di condurre un attacco aereo avendo competenze in materia di aviazione. Secondo una dichiarazione ripresa oggi dall'emittente statale keniota "Ktv", Rashid Mwalimu - questo il nome dell'uomo - ha le competenze per condurre un attacco aereo internazionale dopo aver studiato aviazione all'Accademia di aviazione All-Aisa, nelle Filippine. Secondo quanto riferito, Mwalimu è riuscito a sfuggire a una retata della polizia delle Filippine che il 1 luglio 2019 portò all'arresto del suo complice Cholo Abdi Abdullah. Quest'ultimo è stato formalmente accusato nel dicembre scorso dai pubblici ministeri federali di Manhattan con l'accusa di aver pianificato un attacco in stile 11 settembre contro un edificio in una città statunitense. L'uomo è stato descritto nell'atto d'accusa come un agente del gruppo jihadista al Shabaab che, sotto la direzione di un alto comandante jihadista che pianificò un attacco mortale nel 2019 a un hotel di Nairobi, avrebbe cercato di ottenere l'addestramento dei piloti, testare i difetti nella sicurezza dell'aeroporto e prendere altre misure in preparazione per il dirottamento di un aereo civile. Dopo l'arresto di Abdi Abdullah, Mwalimu era invece riuscito a fuggire in Somalia. Stando a fonti della sicurezza citate da "Ktv", i due erano stretti collaboratori di Salim Gichunge aka Faruq, la mente dell'attacco all'hotel Dusit di Nairobi avvenuto nel gennaio 2019 e nel quale morirono oltre 20 persone. Tra il 2015 e il 2016 sia Mwalimu che Abdi Abdullah sono stati coinvolti in attacchi nella zona di Boni, nella contea keniota di Lamu, al confine con la Somalia. (Res)