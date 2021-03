Siria: dalla Germania altri 1,7 miliardi di euro per le vittime del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania stanzierà per le vittime del conflitto in Siria ulteriori 1,7 miliardi di euro, l'importo più elevato che il governo federale abbia mobilitato per l'aiuto al Paese mediorientale. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che oggi ha preso parte alla conferenza dei donatori per la Siria, organizzata da Onu e Ue. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha chiarito che, “per il momento”, è escluso il sostegno della Germania alla ricostruzione delle infrastrutture in Siria. Secondo Maas, infatti, “senza un processo politico sostanziale, non ci sarà ricostruzione” nel Paese. (Geb)