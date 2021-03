Automotive: Fragomeli-Pagano, sblocco bonus per acquisto auto elettrica popolare grazie a emendamento Pd in legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per lo sblocco del bonus per l'acquisto delle auto elettriche per tutti coloro che hanno un Isee fino a 30 mila euro". Lo dichiarano in una nota i deputati del Partito democratico, Gian Mario Fragomeli, capogruppo Pd in commissione Finanze della Camera e Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera. "È un risultato che noi del Partito democratico e soprattutto in commissione Finanze e Bilancio abbiamo fortemente voluto - continuano i due parlamentari in una nota -, prima con una proposta di legge e poi con un emendamento a firma Fragomeli-Pagano alla legge di Bilancio perché pensavamo appunto che quello dell'auto elettrica popolare e quindi l'acquisto di un'auto elettrica anche da parte di fasce di persone con redditi minori potesse essere un buon risultato. I fondi stanziati non sono ingenti (20 milioni di euro), ma siamo convinti che questa sia una sorta di sperimentazione su cui poi dovremo mettere altre risorse perché crediamo che l'acquisto dell'auto elettrica deve essere concesso al maggior numero di persone possibile". (Com)