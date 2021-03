Difesa: "Haaretz", azienda cinese coinvolta in progetto sensibile a insaputa di Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette mesi dopo, nel settembre 2019, Aes Aviation ha firmato un memorandum d'intesa con Comac. Secondo l'accordo, in cambio di un'ampia remunerazione, la compagnia cinese godrà di cooperazione nel settore dell'aviazione, nonché della condivisione delle informazioni e del progresso dei progetti tecnologici e innovativi che le aziende israeliane possono offrire. L'accordo include la cooperazione con l'Aeronautica militare israeliana nelle operazioni e nelle infrastrutture, comprese le procedure operative civili, le operazioni di terra, l'addestramento e le procedure di emergenza. Secondo la dichiarazione di Airpark alla Israel Securities Authority, il memorandum d'intesa con Comac mira a "promuovere gli obiettivi condivisi dell'aviazione locale e internazionale" ed è valido per cinque anni dalla data della firma. Nel marzo 2020, Israel Aerospace Industries è diventata partner del progetto attraverso la sua filiale dell'aviazione. Israel Aerospace Industries ha anche firmato un memorandum d'intesa con Aes, in base al quale le parti lavorerebbero insieme per creare una società comune per gestire Airpark. (segue) (Res)