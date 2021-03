Difesa: "Haaretz", azienda cinese coinvolta in progetto sensibile a insaputa di Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari della difesa israeliana hanno detto ad "Haaretz" di essere rimasti sorpresi nel sentire del coinvolgimento di Comac nel delicato progetto. Questo perché qualsiasi accordo importante per la sicurezza o associato a infrastrutture essenziali in Israele deve essere segnalato al ministero della Difesa, così come qualsiasi modifica essenziale in un contratto che è stato approvato dal ministero, ad esempio il coinvolgimento di un partner. Secondo fonti che hanno parlato con "Haaretz", l'ufficio del primo ministro e il Consiglio di sicurezza nazionale non erano a conoscenza del coinvolgimento della società cinese e hanno affermato che la questione è di competenza del ministero della Difesa. La firma dell'accordo con Comac arriva anche sullo sfondo di crescenti critiche da parte di alti funzionari statunitensi che mettono in guardia contro l'espansione dell'influenza cinese in Israele. A gennaio Comac è stata inclusa nell'elenco delle società con cui gli Stati Uniti hanno vietato agli statunitensi di lavorare a causa dei loro legami con l'esercito cinese. (Res)