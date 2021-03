Taiwan-Cina: il leader del Kuomintang di Taipei propone dialogo al Partito comunista di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito d'opposizione di Taiwan, il Kuomintang (Kmt), "spera di vedere la ripresa di un dialogo con il Partito comunista cinese (Pcc)". Lo ha detto ieri Johnny Chiang, presidente del Kmt, suggerendo che "il Kuomintang dovrebbe rivedere la posizione sugli affari dello Stretto, che non può basarsi ancora sull'obsoleto Consenso del 1992, che implica la politica 'una Cina, interpretazioni diverse' da parte delle due parti". "Qualsiasi cambiamento nelle relazioni attraverso lo Stretto non può avvenire senza il mandato del popolo taiwanese", ha aggiunto Chiang al portale “Taiwan News". Tale approccio riguardo la questione dello Stretto è stato criticato dal legislatore del Kmt Lin Wei-chou, il quale ha affermato che "rivisitare il Consenso del 1992 potrebbe portare all’accettazione della forma 'un Paese, due sistemi', un modello in apparenza non funzionale, data l'erosione delle libertà civili manifestatasi a Hong Kong". (Cip)