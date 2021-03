Viminale: Sinpref, profondo cordoglio per scomparsa Carlo Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Mosca, già prefetto di Roma, capo di gabinetto del ministro dell'Interno dal 2002 al 2006 e consigliere di Stato. Il suo senso dello Stato, il suo lavoro nelle e per le istituzioni rimarranno prezioso punto di riferimento e di esempio per tutta la carriera prefettizia e per i giovani che guardano con interesse e passione a questo mondo". Lo afferma, in una nota, il presidente del Sinpref (Associazione sindacale funzionari prefettizi), Antonio Giannelli.(Com)