Cina: pozzo di legno di oltre 2 mila anni rinvenuto nello Shanxi cinese

- Un antico pozzo a nove lati, caratterizzato da una struttura in legno, è stato rinvenuto nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. "Il reperto risale ad oltre 2 mila anni fa", hanno annunciato in giornata gli archeologi all'agenzia di stampa statale "Xinhua". Il pozzo, situato a 570 metri dalle antiche rovine della città di Yangquan, è stato scoperto per la prima volta durante una ristrutturazione lo scorso novembre 2019, stando a quanto riporta l'Istituto provinciale di archeologia. Dall'analisi condotta sulla datazione del legno emerge che il pozzo, profondo 9 metri e largo 4,5 metri alla foce, fu costruito ed utilizzato sin dal tardo periodo degli Stati combattenti (475-221 a.C.) fino all'inizio della dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.). Nel pozzo è stato trovato anche un gran numero di lastre e frammenti di legno, il che ha portato gli esperti ad ipotizzare che sopra il pozzo fossero presenti ringhiere e un padiglione. "La struttura a nove lati è piuttosto particolare e la tecnologia della muratura di grande innovazione. La sua scoperta è stata rilevante per la tecnologia della muratura di antichi pozzi e per la ricerca sulle prime strutture in legno", ha detto Zheng Haiwei, vice direttore del Centro di gestione del patrimonio di Yangquan. (Cip)