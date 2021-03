Pedopornografia: detenzione e adescamento di una minorenne, 50enne condannato a Milano a oltre 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione un 50enne comasco imputato a Milano per detenzione, cessione di materiale pedopornografico e per un episodio di adescamento ai danni di una minorenne. Lo ha deciso il gup Stefania Pepe, accogliendo la richiesta di pena della Procura, al termine del processo con rito abbreviato che si è concluso oggi. Stando alle indagini, coordinate dal pm del dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" Giovanni Tarzia, l'uomo era in possesso di numerose foto e filmati di carattere pedopornografico, tra cui alcuni contenenti scene "estreme" che in gergo gli inquirenti definiscono materiale "tossico". In particolare, secondo l'accusa, l'imputato oltre a tenere per sé i file multimediali li avrebbe inviati e condivisi con almeno altri 60 uomini, sia italiani sia stranieri. Inoltre il 50enne è stato trovato colpevole dal giudice per l'episodio di adescamento. In una chat di un social network l'uomo avrebbe "agganciato" una ragazzina inducendola a compiere degli atti sessuali, dei quali si sarebbe fatto inviare foto e video.(Rem)