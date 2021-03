Covid: Donini, dal 12 aprile via a prenotazioni per cittadini dai 70 ai 74 anni in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donini ha aggiunto: "Come abbiamo sempre detto, la nostra priorità sono i cittadini più fragili, e l’età è indubbiamente un fattore di rischio: a metà del prossimo mese avremo terminato il primo ciclo per gli emiliano-romagnoli con 80 anni o più, e allora potremo iniziare con chi ha tra i settanta e i settantaquattro anni, mentre per gli over75 le agende per le prenotazioni sono aperte ormai da due settimane con ottimi risultati". Dunque l'assessore regionale ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "E se è vero che solo il vaccino potrà portarci fuori dalla pandemia, non dimentichiamo mai però che resta fondamentale continuare a rispettare con senso di responsabilità le regole e adottare tutti i comportamenti necessari per prevenire i contagi”. (Ren)