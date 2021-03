Ungheria-Uzbekistan: premier Orban, relazioni con Tashkent sono solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban, è arrivato in Uzbekistan "ottimista e con grandi speranze". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Orban ha dichiarato di aver osservato gli avanzamenti politici, economici e di modernizzazione dell'Uzbekistan negli ultimi anni e di "esserne felice". Orban è stato ricevuto dal presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, che ha ringraziato personalmente per aver fornito un anno fa materiale sanitario all'Ungheria per fronteggiare l'incipiente pandemia di coronavirus, in particolare mascherine. Il capo del governo di Budapest ha dichiarato che l'economia e la politica globali sono in divenire e che si può scommettere che tra dieci anni "saremo in un mondo totalmente diverso da quello in cui siamo ora". Alcune aree del pianeta sono in ascesa, altre stanno diventando più importanti e il perno dell'economia mondiale si sta spostando, ha continuato. Alla vigilia di questa nuova era "ungheresi e uzbeki si sono presi mano nella mano" e stanno cercando nuove opportunità in questa grande transizione che coinvolge tutti, "incluse l'Asia centrale e l'Europa centrale". (segue) (Vap)