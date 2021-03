Ungheria-Uzbekistan: premier Orban, relazioni con Tashkent sono solide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i volumi degli scambi globali siano diminuiti a causa del coronavirus, Orban evidenzia che così non è stato per quelli intercorsi tra Budapest e Tashkent. "Politiche intelligenti possono ulteriormente aumentarli", ha detto Orban. Tra gli ambiti di cooperazione segnalati dal premier ungherese ci sono il settore finanziario, quello agricolo, quello farmaceutico e quello energetico, in particolare nucleare. Il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, anch'egli in Uzbekistan, ha aggiunto che durante la visita sono stati firmati nove accordi per dare alle imprese ungheresi l'opportunità di partecipare alla ristrutturazione e modernizzazione di numerosi settori strategici nel Paese asiatico. (Vap)