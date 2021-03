Nepal: vaccini, Esercito riceve 100 mila dosi donate dall’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito del Nepal ha ricevuto in dono da quello dell’India centomila dosi di vaccino contro il coronavirus. Si tratta del Covishield ovvero dell’AstraZeneca-Oxford prodotto dal Serum Institute of India (Sii). La consegna è stata effettuata domenica sera all’aeroporto di Katmandu ed è destinata alla sola forza armata, non alla distribuzione generale. Il Nepal ha già ricevuto in dono dall’India un milione di dosi dello stesso vaccino, col quale ha iniziato la campagna di vaccinazione, e ne ha comprati altri due milioni, metà dei quali è stata consegnata. Nell’ambito del programma Covax promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sono arrivate altre 348 mila dosi, sempre di produzione indiana. Ieri è stata la volta di 800 mila dosi del vaccino dalla compagnia cinese Sinopharm donate dalla Cina. (segue) (Inn)