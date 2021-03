Nepal: vaccini, Esercito riceve 100 mila dosi donate dall’India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dell’amministrazione dei farmaci del Nepal, l’ente di vigilanza, ha autorizzato finora tre vaccini: il Covishield, il Bbibp-CorV sviluppato da Beijing Institute of Biological Products (Bibp) del gruppo Sinopharm e il Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech. Il primo è l’unico utilizzato finora. La campagna di vaccinazione nel Paese è iniziata il 27 gennaio. La prima fase è stata rivolta a operatori sanitari e di sicurezza, detenuti, residenti e personale di residenze per anziani, giornalisti, funzionari diplomatici e impiegati pubblici esposti al rischio di contagio. Il 7 marzo è iniziata la seconda fase della campagna, che si è chiusa il 16, rivolta a persone di età superiore a 65 anni. In base ai dati aggiornati al 15 marzo risultavano 1.605.706 somministrazioni e 700 mila dosi rimaste. Tra il 27 gennaio e il 4 marzo, 438.879 persone hanno ricevuto una dose; dal 7 al 15 marzo altre 1.166.827. (segue) (Inn)