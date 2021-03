Nepal: vaccini, Esercito riceve 100 mila dosi donate dall’India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha deciso che la somministrazione dei richiami inizierà il 20 aprile e proseguirà fino al 24 aprile per coloro che hanno ricevuto la prima dose tra il 27 gennaio e il 12 febbraio. Poi, man mano che arriveranno altri lotti, saranno vaccinati i cittadini di età compresa tra 55 e 64 anni. Nel frattempo le forniture dall’India, principale fornitore, stanno rallentando, a causa dell’aumento della domanda interna seguito alla seconda ondata epidemica. Katmandu punta a vaccinare il 72 per cento dei circa 30 milioni di cittadini di età superiore a 14 anni. Il programma Covax dovrebbe coprire circa il 20 per cento della popolazione. Il governo ha anche autorizzato l’importazione di vaccini da parte di compagnie private, da utilizzare per somministrazioni a pagamento con un utile non superiore al dieci per cento a dose. (Inn)