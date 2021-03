Cipro: missione Fmi, Pil crescerà del 3 per cento 2021, priorità saranno stimolo a ripresa e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha tenuto degli incontri in videoconferenza con le autorità cipriote dall'8 al 29 marzo 2021 per discutere dei recenti sviluppi economici e le priorità politiche di Nicosia. La capo missione, Anita Tuladhar, in una dichiarazione rivela che la crescita prevista a Cipro nel 2021 raggiungerà il 3 per cento contro il -5,1 per cento dello scorso anno. "La pandemia da Covid-19 ha fermato il forte impulso di crescita economica degli ultimi anni. Nonostante la dipendenza dell'economia dal turismo e gli elevati livelli di debito pubblico e privato, finora sono stati in gran parte evitati insolvenze diffuse e un'elevata disoccupazione, grazie in parte al sostegno politico tempestivo e alle riserve di bilancio. Si prevede che la crescita raggiungerà il 3 per cento nel 2021 dal -5,1 per cento dello scorso anno", afferma Tuladhar. "Tuttavia - prosegue - le elevate incertezze oscurano le prospettive economiche a breve termine, compreso il ritmo di lancio della vaccinazione e il potenziale di nuove ondate di infezione, e i rischi sono inclinati verso il basso". (segue) (Res)