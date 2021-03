Cipro: missione Fmi, Pil crescerà del 3 per cento 2021, priorità saranno stimolo a ripresa e riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, sottolinea, "le priorità politiche dipenderanno quindi in modo cruciale dall'evoluzione della crisi sanitaria ed economica. A breve termine, le politiche dovrebbero concentrarsi sulla mitigazione dell'impatto negativo della crisi sulle famiglie e sulle imprese più colpite, garantendo nel contempo risorse adeguate per affrontare la crisi sanitaria". Inoltre, continua la capo missione dell'Fmi a Cipro, "la revoca delle misure di sostegno dovrebbe pertanto essere graduale e condizionata alla durata della ripresa". "Con l'avvicinarsi della ripresa, le politiche dovrebbero mirare a evitare fallimenti inutili e riallocare in modo efficiente le risorse, al fine di ridurre al minimo le cicatrici economiche e garantire una crescita più inclusiva e sostenuta", dichiara. "Inoltre, è fondamentale che i progressi compiuti nell'affrontare le vulnerabilità macrofinanziarie pre-pandemiche non vengano annullati. Gli sforzi di riforma sostenuti sono fondamentali per mitigare i rischi e sostenere la ripresa economica", conclude. (Res)