Stellantis: Fd'I, necessario Stato stratega politica industriale auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' tempo di uno Stato stratega che definisca una politica industriale sull'auto, e in particolare su Stellantis. Cdp potrebbe entrare nel capitale per tutelare gli interessi della produzione, dell'occupazione ma anche della tecnologia italiane". Questo è il messaggio che giunge al termine del web meeting organizzato dal Dipartimento Impresa di Fratelli d'Italia dal titolo "Fiat addio? Anche sull’auto serve uno Stato stratega". "Serve un piano industriale, ha spiegato il senatore di Fd'I, Adolfo Urso, responsabile nazionale del Dipartimento Impresa, per il settore automobilistico che veda lo Stato come regista usando ogni strumento dal golden power quanto necessario come nel caso Iveco a Cdp con il suo Patrimonio destinato al recovery plan per quanto riguarda la transizione economica. Fiat, ormai, è soltanto un marchio di Stellantis ma è necessaria un'azione patriottica che tuteli la nostra tecnologia e mantenga i livelli occupazionali degli stabilimenti in Italia. E questo perchè la nascita di Stellantis, contrariamente a quanto era stato prospettato, non nasce da una fusione paritetica ma da una vendita in cui la governance è prevalentemente francese, con Parigi che addirittura aumenta la sua quota azionaria diventando maggioritaria rispetto agli azionisti italiani. Tutto il contrario di quello che era stato dichiarato". Da qui la proposta che "Cdp entri nel capitale azionario di Stellantis con una quota pari a quella dello Stato francese per salvaguardare gli interessi della produzione e del lavoro italiano". (segue) (Com)