Stellantis: Fd'I, necessario Stato stratega politica industriale auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ipotesi di uno Stato stratega che condivide il senatore Antonio Iannone, il quale in qualità di commissario regionale in Campania lancia l'allarme per "evitare che si verifichi un vero e proprio deserto occupazionale in alcune aree. La Fiat di Pomigliano d'Arco rappresenta uno dei pochi polmoni lavorativi in un territorio che ad oggi vanta 229mila percettori di reddito di cittadinanza. Una situazione allarmante, come evidenziato dalle crisi industriali di Whirpool a Napoli, ItalCementi a Salerno, Treofan a Battipaglia, Meridbulloni a Castellammare, che impongono la necessità di difendere la produzione italiana". A sua volta il senatore di Fd'I e responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti, Massimo Ruspandini lancia l'allarme sugli impianti di Cassino che "rappresentano una risorsa senza eguali per il nostro territorio, dove sono presenti ed operanti ben 432 aziende dell'indotto distribuite su 42 Comuni. Ad oggi non è comprensibile quale sia la strategia dello Stato per il futuro dell'auto e in generale dell'industria del Paese. Una condizione di incertezza che purtroppo fa apparire l'Italia come la preda ideale per gli assalti dei grandi gruppi esteri, Francia in primis". (segue) (Com)