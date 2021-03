Stellantis: Fd'I, necessario Stato stratega politica industriale auto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assenza di una strategia statale che rileva con preoccupazione Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, per il quale "purtroppo l'Italia non ha mai considerato quello dell'auto un settore strategico. La grande responsabilità da parte nostra è quella di non aver fatto diventare l'industria automobilistica competitiva in modo strutturale. Per far questo bisogna semplificare e ridurre la burocrazia per le imprese e rendere i nostri prodotti allo stesso livello di quelli della concorrenza. Serve quindi un intervento pesante da parte dello Stato". Mentre Hella Colleone, presidente Confimi Industria, chiama in causa il Ministero dello Sviluppo economico che può essere "fondamentale per rendere i nostri prodotti meno cari e far sì che non finiscano in mani francesi. Stellantis è più una questione di orgoglio che di vera competitività. Ci sono anomalie e pesi sulla nostra filiera, ma mancano i controlli". E da Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata, arriva la presa d'atto che "serve una politica di sistema per il settore della mobilità privata in Italia. In Europa c'è una diversa consapevolezza della politica industriale ma secondo noi c'è ancora la possibilità di rivedere gli equilibri in Stellantis". Invece, Fabrizio Amante - componente segretaria nazionale Associazione Quadri e Capi Fiat rileva come "la fusione fra Fca e Psa ha tutte le caratteristiche per consentire la sopravvivenza in un mercato sempre più aggressivo e competitivo", ma non dimentica di ammonire che "in questa ottica ci aspettiamo che lo Stato italiano faccia sentire la sua voce per consentirci la salvaguardia dei livelli occupazionali". (segue) (Com)