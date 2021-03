Stellantis: Fd'I, necessario Stato stratega politica industriale auto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte sindacale, Enrico Gambardella, segretario regionale Cisl Basilicata, ricorda che "siamo sempre stati favorevoli alla partecipazione dei lavoratori alle scelte d'azienda" ma "le scelte storiche del nostro Paese invece ci condannano da questo punto di vista, basti pensare che nel Cda di Stellantis non sono presenti sindacalisti italiani ma solo francesi, americani e tedeschi perché in quei Paesi la rappresentanza lavorativa ha un'altra connotazione". E su questa linea anche Angelo Summa, Cgil Basilicata, che riflette come "il tema vero di Stellantis è che dentro quella fusione c'è un evidente sperequazione a favore francese. Lo Stato francese ha posto condizioni, come avere la sede in Francia e che i propri stabilimenti non subissero ridimensionamenti, non fossero toccati. Serve dunque uno sforzo di unità nazionale e bene ha fatto Fratelli d'Italia a porre questo problema". Unità nazionale che per Fabio Bernardini, segretario provinciale metalmeccanici Cisl Frosinone, si traduce nell'invito alla politica italiana di "giocare un ruolo da protagonista. Occorre sostituire le politiche passive degli ammortizzatori sociali con politiche attive. Gli investimenti previsti sugli stabilimenti italiani sono insufficienti, basti pensare che a Cassino siamo a meno del 10 per cento di produzione rispetto ai 380 mila veicoli previsti a pieno regime". Infine, Tullia Bevilacqua, Ugl Emilia Romagna, ricorda come "in Italia c'è una fortissima resistenza relativamente alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende". Da qui la richiesta di "meccanismi di protezione nei confronti delle nostre imprese" alla luce della "globalizzazione che sta creando forti problemi all'economia nazionale". (Com)