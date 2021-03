Bahrein-Cina: incontro principe Salman e ministro Esteri Wang, colloquio su infrastrutture e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario e primo ministro del Bahrein Salman bin Hamad al Khalifa ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita a Manama. A seguito dell'incontro di ieri, i due leader hanno deciso di intensificare la cooperazione per rafforzare ulteriormente le loro relazioni. In questa occasione, come riporta il "Quotidiano del Popolo" cinese, Wang ha affermato che "la Cina spera di rafforzare la sinergia tra la Nuova via della seta (Belt and Road initiative, Bri) e l'Economic Vision 2030 del Bahrain, espandendo la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nella costruzione di infrastrutture, big data, e-commerce e altri campi". "Al di là di diversi sistemi sociali, ideologie e background culturali, i Paesi di tutto il mondo dovrebbero lavorare insieme per costruire una comunità in armonia", ha detto Wang. Da parte sua, Salman ha espresso apprezzamento per "il forte sostegno della Cina nella lotta contro l'epidemia" e si è detto orgoglioso della partecipazione alla sperimentazione clinica internazionale di fase 3 del vaccino cinese Covid-19. Il Bahrein è disposto a "mantenere scambi e visite più stretti con la Cina a tutti i livelli e quindi ad approfondire la cooperazione in vari settori, tra cui energia, costruzione di infrastrutture e alta tecnologia", ha affermato il principe ereditario. (Res)