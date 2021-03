Colombia: Banca mondiale prevede crescita del 5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima è in linea con quella diffusa dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto conclusivo della missione compiuta a Bogotà a marzo, che prevede per il paese una crescita del 5 per cento quest'anno. La Colombia, si legge, “è stata duramente colpita dalla pandemia, ma la risposta politica è stata tempestiva e ben coordinata”. Secondo l’istituto finanziario “è in corso una graduale ripresa con una crescita prevista intorno al 5 per cento nel 2021”. Tuttavia “non si prevede che torni alla pre-pandemia livelli fino alla seconda metà del 2022”. Per l’Fmi si prevede che il disavanzo delle partite correnti aumenterà al 3,75 per cento del Pil a causa della maggiore crescita e della ripresa delle importazioni. Si prevede inoltre che il fabbisogno di finanziamento esterno rimarrà elevato. Tuttavia, secondo l’istituto finanziario si assiterà a una ripresa degli investimenti esteri diretti non petroliferi e a un calo del fabbisogno pubblico di prestiti, che comporterà un aumento del flusso di capitali. Infine, secondo l’Fmi, gli sforzi per integrare i migranti venezuelani nell'economia dovrebbero aumentare la crescita potenziale della Colombia nel medio termine. (segue) (Mec)