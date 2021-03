Bosnia-Italia: premier Tegeltija, Roma è uno dei nostri principali partner commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è uno dei maggiori partner commerciali della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri bosniaco, Zoran Tegeltija, dopo l'incontro a Sarajevo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "L'Italia è uno dei primi tre Paesi in termini di commercio estero e questo significa che le relazioni economiche sono ben sviluppate. Il livello di cooperazione bilaterale è ai massimi livelli", ha detto Tegeltija aggiungendo che esiste ancora spazio per un ulteriore sviluppo della cooperazione. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", il premier del governo centrale bosniaco ha sottolineato che durante l'incontro sono stati discussi anche i temi relativi alla vaccinazione contro il Covid-19 e la questione migratoria, che entrambi i paesi stanno affrontando. "Molti migranti che sono passati attraverso la Bosnia Erzegovina hanno come destinazione l'Italia", ha detto Tegeltija. (segue) (Seb)