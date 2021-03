Bosnia-Italia: premier Tegeltija, Roma è uno dei nostri principali partner commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del tema dei vaccini, il primo ministro ha osservato che le aziende farmaceutiche "non hanno rispettato" i loro obblighi contrattuali. "E' emerso anche in questi colloqui che le aziende farmaceutiche non hanno rispettato i loro contratti e gli obblighi relativi al sistema di approvvigionamento dei vaccini attraverso il meccanismo dell'Ue su cui facciamo affidamento, ovvero l'approvvigionamento programmato di circa 900 mila dosi di vaccini. Un altro sistema attraverso il quale l'approvvigionamento non è stato rispettato è il Covax, e auspichiamo che nel secondo trimestre la consegna di questi vaccini avvenga in un volume significativamente maggiore", ha detto Tegeltija aggiungendo che il problema della pandemia non può essere risolto con la vaccinazione solo in pochi Paesi al mondo o in una regione. (Seb)