Imprese: Saras, nel 2020 risultati netto reported negativo per 275,5 milioni

- Saras ha chiuso il 2020 con Ebitda e risultato netto reported negativi rispettivamente per 87,1 e 275,5 milioni di euro, per l’ulteriore effetto (rispetto ai dati comparable) del crollo nella domanda petrolifera e dell’estrema volatilità nei prezzi, che hanno determinato un allineamento ai valori correnti degli stock inventariali di grezzi e prodotti finiti. Stando al progetto di bilancio di esercizio 2020 approvato dal consiglio di amministrazione, è negativa per 505 milioni di euro anche la posizione finanziaria netta ante Ifrs16, rispetto a quella posit9iva per 79 milioni al 31 dicembre 2019. (Com)