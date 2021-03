Ciclismo: federazione, addio a Pagliara presidente commissione giudici di gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' scomparso oggi Antonio Michele Pagliara, presidente della commissione giudici gara e figura di spicco in ambito federale. Aveva 60 anni, era nato a Lecce il 29 settembre 1960". Lo ha annunciato in una nota la federazione ciclistica italiana. Il presidente Dagnoni ha commentato: "Era alla fine del secondo mandato. Una persona profondamente innamorata del ciclismo che ha sempre dimostrato grande competenza e abilità nel gestire le situazioni di gara più complicate. Come giudice internazionale ha più volte rappresentato con onore l'Italia ad alto livello. Personalmente lo ricordo anche in pista nelle prove di derny dove ha sempre ottenuto il massimo rispetto da parte di corridori e tecnici. Una grave perdita per il nostro movimento". (Ren)