Golf: a Lecce vince il francese Margolis, secondo Matteo Manassero

- A Vernole (Lecce) l'amateur francese Paul Margolis con un totale di 201 (67 68 66, -12) colpi ha vinto in volata il Mira Live the Soul Open (Alps Tour). Secondo posto consecutivo per Matteo Manassero che con 202 (68 65 69 -11), sempre all'Acaya GC (par 71), s'è piazzato alle spalle del transalpino e davanti all'amateur piemontese Gregorio De Leo, 3/o con 205 (66 72 67, -8), che ha chiuso così un periodo d'oro nel circolo del Salento cominciato con la vittoria agli Internazionali d'Italia Maschili. Con questo risultato però Manassero con un totale di 8.088.75 punti è il nuovo leader dell'ordine di merito del terzo circuito europeo maschile. E ora l'attesa, come si legge in una nota della federazione golfistica italiana, è tutta per Caterina Don, Benedetta Moresco, Alessia Nobilio, Emilie Alba Paltrinieri e Anna Zanusso, promesse del golf tricolore che, dal 31 marzo al 3 aprile, in Georgia (Usa), saranno tra le protagoniste della seconda edizione dell'Augusta National Women's Amateur. Solo gli Stati Uniti potranno vantare più atlete in campo rispetto all'Italia. (Ren)