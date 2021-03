Lombardia: Università Pavia e Bergamo, Regione finanzia progetti di biomateriali per energia e salute, industria 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono energia sostenibile e salute al centro dell'intesa tra Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Pavia, per rendere l'ateneo da un lato un centro Europeo di eccellenza su nano e biomateriali, dall'altro per avviare approcci innovativi allo studio del cancro e del cervello. Robotica e benessere dei lavoratori nell'Industria 4.0 sono protagoniste di un'analoga intesa tra Palazzo Lombardia e l'Università degli Studi di Bergamo. Lo annuncia una nota della Regione in cui si spiega che si tratta di due iniziative approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Semplificazione Fabrizio Sala nell'ambito degli 'Accordi di collaborazione per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico', sottoscritti da Palazzo Lombardia con 8 università pubbliche lombarde. "Le nostre Università - afferma l'assessore Sala - rappresentano centri importanti per favorire le ricadute che ricerca e innovazione possono avere sul tessuto produttivo lombardo, sulla ripresa economica post pandemia ma anche sulla qualità della vita dei cittadini". (segue) (Com)