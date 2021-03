Lombardia: Università Pavia e Bergamo, Regione finanzia progetti di biomateriali per energia e salute, industria 4.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo con l'Università degli Studi di Pavia consiste in un progetto articolato in due direzioni principali, finanziato con quasi 1,7 milioni dai Regione e la conclusione è prevista per giugno 2023. La prima linea di azione permetterà all'ateneo e al suo Centro Grandi Strumenti di posizionarsi tra i primi cinque istituti italiani di nanoscienza e tecnologia e inoltre di diventare un vero e proprio centro Europeo specializzato su bio-nanomateriali sostenibili. Nel dettaglio, la prima parte del progetto 'Bio/nano-tech @UniPV per Energia Sostenibile e Salute' prevede lo sviluppo di una piattaforma di eccellenza per la caratterizzazione di materiali sintetici e biologici, materiali nano-strutturati e compositi. L'Accordo consentirà anche all'ateneo di sviluppare due microscopi unici in Europa (per l'elevata risoluzione ottica, 'light-sheet' a campo largo) per la caratterizzazione di nanomateriali biologici e sintetici. (segue) (Com)