Lombardia: Università Pavia e Bergamo, Regione finanzia progetti di biomateriali per energia e salute, industria 4.0 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda linea d'azione del progetto riguarda invece un avanzamento della ricerca biomedica verso la Medicina di Precisione e Personalizzata, attraverso studi interdisciplinari sulla biologia del cancro e del cervello, un cluster innovativo ad alte prestazioni per i calcoli richiesti dai moderni algoritmi di apprendimento automatico, la progettazione di nuovi farmaci. Si chiama invece 'Smart Living in Manifacturing' il progetto dell'Università di Bergamo. Finanziato con quasi 1,7 milioni di euro (pari al 49 per cento del costo complessivo previsto di oltre 3,4 milioni di euro), prevede due realizzazioni: quella di linee manifatturiere in scala ridotta, con unità automatiche di ultima generazione e robot in parte anche collaborativi; e quella di un ambiente sensorizzato, dove testare e sviluppare nuove tecnologie e nuovi servizi: ad esempio dispositivi per il tracciamento dei movimenti della persona ed elaborazione dati con tecniche di data security, per prevenire l'insorgere di malattie professionali ed eventuali infortuni nel rispetto della privacy del lavoratore. In particolare, le linee manifatturiere saranno tre: una per tecnologie additive e stampa 3D, una per il packaging e una focalizzata al controllo qualità. (segue) (Com)