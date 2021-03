Lombardia: Università Pavia e Bergamo, Regione finanzia progetti di biomateriali per energia e salute, industria 4.0 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sostegno di Regione Lombardia all'Università di Bergamo - spiega l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del 'Tavolo territoriale' di Bergamo - è tangibile e risponde alle esigenze di un ateneo che, sotto la guida del rettore Remo Morzenti Pellegrini, prosegue sulla strada dell'innovazione, diventando sempre più attrattivo per gli studenti non solo lombardi. Da parte nostra non mancherà mai il supporto necessario, penso per esempio ai finanziamenti messi in campo per il recupero delle Ex caserme Montelungo-Colleoni". "Bergamo - conclude Terzi - deve essere orgogliosa della propria Università, valore aggiunto e motore di sviluppo di tutto il territorio". Al centro del progetto ci sono dunque sviluppo, integrazione e dimostrazione di tecnologie e processi per la fabbrica digitale, orientati anche al benessere dei lavoratori. Inoltre le due realizzazioni - linee produttive e ambiente sensorizzato - costituiranno ambienti utili per il training di diversi attori come aziende manifatturiere e del settore della medicina del lavoro e prevenzione, per sperimentare e utilizzare direttamente le soluzioni proposte; oltre che un demo center e centro di trasferimento tecnologico, come punto di riferimento per tutto il territorio regionale. "È fondamentale - aggiunge Fabrizio Sala - la connessione tra ricerca e mondo produttivo. Con questi accordi di fatto vogliamo incentivare il passaggio di prodotti innovativi dai laboratori accademici alla rete industriale". "Questo genera una maggiore competitività per il nostro territorio - conclude Sala - e genera anche nuove opportunità di lavoro per gli studenti". (Com)