Romania: ministro Salute, misure anti-Covid adottate non sono più dure di quelle degli altri Paesi

- Le misure che la Romania ha adottato nel contesto della terza ondata della pandemia di coronavirus non sono più dure che in altri Paesi, anzi, "sono un po' più leggere". Lo ha detto il ministro della Salute romeno, Vlad Voiculescu in una conferenza stampa. "Vi assicuro è che le misure che ha preso la Romania non sono più dure che in altri Paesi. Al contrario, sono un po' più leggere, un po' più rilassate rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei", ha dichiarato. "Quando diciamo che vogliamo un Paese come all'estero e l'abbiamo detto molte volte ognuno di noi, dovete pensare che quasi tutti i Paesi all'estero hanno restrizioni più severe di quelle che affrontiamo ora, perché sono assolutamente necessarie e nessuna cura è stata scoperta ancora", ha detto il ministro affermando che l'unica possibilità è la vaccinazione. "L'unica possibilità che abbiamo è la vaccinazione e dobbiamo guadagnare tempo per la vaccinazione e il tempo significa tempo per noi, per i nostri cari. Abbiamo tutti bisogno di proteggerci", ha concluso Voiculescu. (segue) (Rob)