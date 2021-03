Romania: ministro Salute, misure anti-Covid adottate non sono più dure di quelle degli altri Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrate in vigore, in Romania, da domenica sera, le nuove misure per il contrasto della pandemia di coronavirus. Nelle zone in cui l'incidenza dei contagi supera 4 casi per ogni mille abitanti, gli spostamenti della popolazione nei giorni di venerdì, sabato e domenica sono vietati dopo le ore 20. Negli stessi giorni, i negozi chiudono alle 18 e, se l'indice supera 7,5 casi per ogni mille abitanti, le restrizioni vengono applicate per tutta la settimana. Il governo ha, invece, deciso di consentire gli spostamenti notturni in occasione delle ormai prossime festività pasquali. Subito dopo l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti, a Bucarest e in altre grandi città del Paese, migliaia di romeni hanno protestato contro le misure restrittive varate dalle autorità. (Rob)